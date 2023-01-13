Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар та села громади: у Новоукраїнці пошкоджено 3 будинки, у Богоявленці - 1. Без жертв.
На Донецькому напрямку тривають обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено 3 будинки, у Курахівці - підприємство. В Авдіївці вночі були поодинокі обстріли, а зранку - обстріл з Градів та артилерії. Напередодні у місті загинув 1 цивільний. Також пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади та Максимільянівці Мар'їнської", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти продовжують здійснювати інтенсивні обстріли Соледара та Парасковіївки.
"У Бахмутській громаді поранено 1 людину в Кліщіївці, пошкоджено будинок у Хромовому. У Костянтинівці ворог поцілив у будівлю колишнього інституту - без жертв.
На Лисичанському напрямку понад 30 прильотів зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади, також гучно було у Сіверську та Серебрянці - ніхто не постраждав", - додав Кириленко.