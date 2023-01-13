Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Вночі та зранку росіяни не припиняли обстрілів по всій лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар та села громади: у Новоукраїнці пошкоджено 3 будинки, у Богоявленці - 1. Без жертв.



На Донецькому напрямку тривають обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено 3 будинки, у Курахівці - підприємство. В Авдіївці вночі були поодинокі обстріли, а зранку - обстріл з Градів та артилерії. Напередодні у місті загинув 1 цивільний. Також пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади та Максимільянівці Мар'їнської", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжують здійснювати інтенсивні обстріли Соледара та Парасковіївки.



"У Бахмутській громаді поранено 1 людину в Кліщіївці, пошкоджено будинок у Хромовому. У Костянтинівці ворог поцілив у будівлю колишнього інституту - без жертв.



На Лисичанському напрямку понад 30 прильотів зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади, також гучно було у Сіверську та Серебрянці - ніхто не постраждав", - додав Кириленко.

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