96% українців довіряють ЗСУ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу довіру в Україні мають Збройні сили.

Про це свідчать дані проведеного 4-27 грудня 2022 року всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус" Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу довіру в Україні мають ЗСУ, і за останній рік (між груднем 2021 року і груднем 2022 року) рівень довіри зріс з 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри до ЗСУ (тобто різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 року було +60%).

Відповідно до дослідження, у грудні 2021 року 27% респондентів довіряли Президенту України (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%.

Довіра до волонтерів зросла серед українців з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Динаміка довіри соціальним інституціям, % довіряють

У КМІС зазначають, що українці почали більше довіряти й двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%). Також значно покращилося сприйняття Уряду та Верховної Ради. Довіра до Уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%.

Динаміка довіри соціальним інституціям, % баланс довіряють-не довіряють

Як виявило опитування, прокурори й суди є єдиними українськими інституціями, що більшою мірою асоціюються із забезпеченням верховенства права, які мають негативний баланс довіри-недовіри й до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25% респондентів, не довіряють – 34% (решта не мають визначеного ставлення; баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21% опитаних, не довіряють – 32% (баланс становить -11%).

Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). Довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, а наразі ця відсутність стала ще більш виразною: із 3% до 1% стало тих українців, хто довіряє, а баланс знизився з -76% до -92%.

Простежується деяке погіршення ставлення до Церкви: частка тих, хто довіряє Церкві, знизилася з 51% до 44%, а баланс знизився з +27% до +22%.

Також за результатами опитування українці стали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63% до 71% зріс показник довіри, а баланс покращився з 52% до 62%. Цього року ми також запитали про ставлення до переселенців: загалом 52% респондентів довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене / байдуже ставлення), а баланс становить +41%.