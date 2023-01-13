Вранці окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, - голова облради Лукашук. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці у п’ятницю, 13 січня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ворог продовжує тероризувати Нікополь. Зранку окупанти обстріляли місто. Влучили у багатоповерхові житлові будинки. Жертв і поранених немає. Наслідки руйнувань уточнюються", - написав Лукашук.

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