Вранці окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, - голова облради Лукашук. ФОТОрепортаж
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Російські окупаційні війська вранці у п’ятницю, 13 січня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ворог продовжує тероризувати Нікополь. Зранку окупанти обстріляли місто. Влучили у багатоповерхові житлові будинки. Жертв і поранених немає. Наслідки руйнувань уточнюються", - написав Лукашук.