​​Судитимуть військового РФ, який пограбував мешканця Київщини під час окупації. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ – заступника командира бойової машини за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.



"Розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року обвинувачений разом із невстановленими підлеглими йому військовослужбовцями РФ під час тимчасової окупації села Мощун Київської області викрали майно місцевого жителя.



У цей час потерпілий, побоюючись за власне життя, переховувався у лісі неподалік свого будинку та спостерігав за діями обвинуваченого.



В травні 2022 року особу військовослужбовця РФ було встановлено в ході проведення ряду слідчих та процесуальних дій.



Йому повідомлено про підозру та оголошено у розшук", - йдеться в повідомленні.

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