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Прикордонники затримали прихильника "русского мира" та підприємця, який допомагав окупантам. ФОТОрепортаж

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Під час проведення фільтраційних заходів у Київській області прикордонники виявили прихильника "русского мира" та підприємця з Херсона, який допомагав окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу

"Прикордонники зупинили громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці. У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали", - йдеться в повідомленні. 

Крім цього під час проведення фільтраційних заходів прикордонники затримали уродженця Херсону, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки.

Чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі військових сил РФ та поліції Росгвардії.

Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки.

Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам Служби безпеки України.

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Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 01
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 02
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 03
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 04
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 05
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 06
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 07
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 08
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 09
Прикордонники затримали прихильника русского мира та підприємця, який допомагав окупантам 10

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