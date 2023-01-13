Прикордонники затримали прихильника "русского мира" та підприємця, який допомагав окупантам. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Прикордонники зупинили громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці. У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали", - йдеться в повідомленні.
Крім цього під час проведення фільтраційних заходів прикордонники затримали уродженця Херсону, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки.
Чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі військових сил РФ та поліції Росгвардії.
Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки.
Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам Служби безпеки України.