Азербайджан передав Україні 45 електростанцій резервного живлення. ФОТОрепортаж

Азербайджан передав Україні другу партію енергетичного обладнання - електростанції резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

"Хочу висловити особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану, Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку. Ми вдячні за вашу солідарність з українським народом", - наведено у повідомленні слова міністра енергетики України Германа Галущенка.

Першу партію обладнання з Азербайджану, що містить 45 силових трансформаторів і п'ять електростанцій резервного живлення, вже розподілено між енергетичними компаніями й передано до регіонів, які найбільше постраждали від російських атак.

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