40% території Київської області забруднено вибухонебезпечними предметами, зокрема забороненими мінами ПМН, ПОМ, МС-3, - Павлюк. ФОТОрепортаж
Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник нехтує будь-якими нормами міжнародного гуманітарного права: ні Женевська, ні Оттавська конвенції ним не ратифіковані. Під час заходів із розмінування Силам оборони нерідко загрожує надзвичайна небезпека.
До заборонених мін, з якими доводиться стикатись групам з розмінування, відносяться міни типу ПМН, ПМН-2, ПМН-3, також ПОМ-3 та міни типу МС-3 – міни сюрпризи, що закладаються в поєднанні з іншими видами боєприпасів. Крім того, велика кількість протитанкових та протипіхотних мін встановлені противником з елементами невилучаємості, чимало – встановлено в некерованому варіанті", - йдеться в повідомленні.
Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є території в межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київської області. В першу чергу перевірка території та знешкодження ВНП відбувається на найбільш небезпечних для цивільного населення ділянках: вздовж шляхів, ліній електропередач та залізничних колій. Проте певні ділянки місцевості досі можуть нести загрозу: лісові масиви, прибережні території, узбіччя доріг.