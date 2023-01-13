13 січня з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з українською агропродукцією. ФОТО

В рамках "Зернової ініціативи" відправлено перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури.

"Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 313,5 тисяч тонн агропродукції.

Відразу три балкери прямують до країн Африки. Балкер LADY LITEL з 31 тис. тонн пшениці – для Лівії, балкер EAST WIND 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу, а також балкер LADY HATICE з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.

Порт "Чорноморськ" пришвартував балкер ANTHEIA, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Зараз у портах Великої Одеси під обробкою 17 суден. На них завантажують 519 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 5 суден під завантаження. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 мільйона тонн продовольства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства





