Наслідки обстрілу Дворічної на Харківщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Дворічну на Харківщині, попередньо, з РСЗВ "Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"13 січня 2023 року близько 12 години окупанти здійснили обстріл житлових секторів смт Дворічна Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мирна мешканка отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ "Град".

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