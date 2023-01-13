Справжня українська міць, вигнання нечисті з лаври, життєвий цикл окупанта. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Суттєві помилки
Справжня Українська
Мрії збуваються
Путінська "ширка"
Статистика генштабу рф
Добра новина
Кінець "кремлевской елки"
Що з обличчям?
Вигнання нечисті
Знову обіс..вся
"хорошие русские"
Іванна у Парижі
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Мабуть...
Життєвий цикл окупанта
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