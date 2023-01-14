Протягом 13 січня росіяни завдали 55 ударів по Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові протягом доби здійснили ракетний обстріл Сумщини з вертольота та скинули вибухові пристрої з безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Росіяни завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами були, зокрема, такі громади:

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню "Град" (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

У всіх випадках - без жертв та постраждалих".

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