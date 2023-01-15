Доба на Донеччині: три ракетні удари по Краматорському району, ворог накрив Авдіївку "Градами". ФОТОрепортаж

Вбивство цивільних і знищені оселі - поліція Донеччини документує наслідки російських ударів у 13 населених пунктах. Протягом доби росіяни здійснили 19 атак. Усі снаряди випущені по житловому сектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Соледар, смт Гостре, Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Времівка, Маркове, Стара Миколаївка, Плещіївка.

Ворог вдарив із ЗРК "С-300", РЗСВ "Град", артилерії, мінометів. Є загиблі й травмовані серед мирного населення.

Знищено та пошкоджено 10 цивільних об’єктів - 5 житлових будинків, школа, ринок, магазин, трамвайне депо, цивільне авто.

"Трьох ракетних ударів зазнав Краматорський район. Ракети С-300 поцілили в Краматорськ, Маркове та Плещіївку. Руйнувань зазнала інфраструктура та приватна оселя в Плещіївці. Інформація щодо постраждалих не надходила. З "Градів" окупанти накрили Авдіївку, під вогонь потрапив ринок. Вбито й поранено цивільних мешканців", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок мінометного обстрілу Старої Миколаївки є жертви та постраждалі, зруйновано будинок. Від артилерійського обстрілу загинула людина в Курахівці.

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