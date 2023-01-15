Протягом 15 січня ворог 44 рази обстріляв Сумщину, - ОВА. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади.
Краснопільська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 12 прильотів. А також із безпілотника скинули дві вибухівки.
По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки.
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони росії, 3 прильоти.
По Хотінській громаді противних стріляв із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці. У всіх випадках без жертв і постраждалих".