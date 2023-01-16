Вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю та передмістю, 3 осіб зазнали поранень, серед них - двоє дітей. ФОТОрепортаж

Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, є інформація про кількох легкопоранених і руйнування.

Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю.

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.



"Усім постраждалим надається невідкладна медична допомомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років.



На місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - написав він.

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