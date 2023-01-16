Вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю та передмістю, 3 осіб зазнали поранень, серед них - двоє дітей. ФОТОрепортаж
Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю.
Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.
"Усім постраждалим надається невідкладна медична допомомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років.
На місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - написав він.