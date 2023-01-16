Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід. ФОТОрепортаж

Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.



Люди неушкоджені.



У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак.

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