Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід. ФОТОрепортаж
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Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Люди неушкоджені.
У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак.