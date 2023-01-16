Окупанти обстріляли Куп’янськ, пошкоджено багатоповерхівку, двоє поранених, - ОВА. ФОТО

Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.

Попередньою, поранення отримала 65-річна жінка. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди. В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено 132 вибухонебезпечних предмети", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрацівниці податкової з Куп’янська повідомили про підозру у держзраді, - прокуратура

Також Синєгубов інформує, що наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65 -річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці", - пізніше додав очільник регіону.