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Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор. ФОТО

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Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.

Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула", – повідомили в управлінні.

Також повідомляється, що судноплавство в Босфорі тимчасово призупинено. Тривають рятувальні роботи щодо судна.

Суховантаж під назвою Palau Flagged MKK-1, який прямував з України до Стамбула, сів на мілину у районі Beykoz Anadolu Kavağı близько 07.30 через поломку керма", - процитувало губернаторство Стамбула видання NTV.

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Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 01
Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 02
Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 03

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    А чого воно туди поперлось на ту мілину?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Рульовка зламалась
  • Vladko 50abb453
    Кацапы могут завербовать моряков (там солянка из всех стран как правило), чтобы вот так сели на мель, затем устроят провокацию с катера на захват судна, подкинув отстрелы разнообразные, но подкрашенные как новые. В Турции уже пару десятков так называемых репортеров сидят. Правда, кацапы все равно облажаются на десятках вещей при создании фейков, так шо пускай развлекаются, может моряк из Марокко получит денег от ГРУ и пойдет отдыхать на них, порадуемся за него.
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