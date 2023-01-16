У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено). ФОТО

В окупованому Севастополі знову повідомляють про звуки вибухів.

Тим часом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про роботу ППО, інформує Цензор.НЕТ.

"Знов атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем у напрямку до Бельбека", - йдеться у повідомленні.

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"Ситуація на зараз: збиті 3 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", - пізніше додав Развожаєв.

Згодом він повідомив, що вже збито нібито 7 безпілотників. За його словами, всі вони збиті над морем.