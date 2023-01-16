Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Впродовж 15 січня 2023 року військові РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Внаслідок ворожих атак загинуло троє цивільних. Щонайменше 14 осіб отримали поранення, двоє з яких у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, пошкоджено житлові будинки, дитячі та медичні заклади

"Вранці 16 січня внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок у Херсоні загинула жінка. Кількість постраждалих уточнюється. Ворожі обстріли звільненої території Херсонщини тривають", - додали в ОГП.

Також дивіться: Ранковий артобстріл Херсона: рашисти поцілили у багатоповерхівку та інтернат. Загинула жінка. ВIДЕО







