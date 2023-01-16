Минулої доби морпіхи знищили 50 окупантів, 5 танків, 7 БМП та ворожий "Град". ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 15 січня, морські піхотинці знищили 5 танків, 7 БМП, 2 вантажівки, 1 одиницю спеціальної техніки, 1 міномет, 3 БПЛА та 40 окупантів.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено БМ-21 "Град" та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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