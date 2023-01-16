Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко. ВІДЕО+ФОТО

Росіяни через окуповане Ізварине завозять на Донбас білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. В організації кажуть, в регіоні немає ані її спостерігачів, ані автомобілів.

Фото автівок, які з Росії завозять на окупований Донбас, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на таких машинах по Донбасу пересувалися спостерігачі СММ ОБСЄ.

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"Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ", - пише Цаплієнко.

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В ОБСЄ запевнили, що зараз на Донбасі немає ані автомобілів, ані спостерігачів організації.

"ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", - йдеться у повідомленні в твіттері організації.