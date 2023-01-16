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Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко. ВІДЕО+ФОТО

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Росіяни через окуповане Ізварине завозять на Донбас білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. В організації кажуть, в регіоні немає ані її спостерігачів, ані автомобілів.

Фото автівок, які з Росії завозять на окупований Донбас, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на таких машинах по Донбасу пересувалися спостерігачі СММ ОБСЄ.

"Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ", - пише Цаплієнко.

Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації, - Цаплієнко 01

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В ОБСЄ запевнили, що зараз на Донбасі немає ані автомобілів, ані спостерігачів організації.

"ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", - йдеться у повідомленні в твіттері організації.

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Топ коментарі

  • Злий Укр
    Кацап тільки відкрив рот, це значить що він бреше. Брежхня і підступність, це основні риси кацапів
  • Luk Viktor
    Голова ОБСЕ в Бородянці... Якщо він скаже "іх там нет" - ХАЙМЕРС животворящий (як каже ЖДАГЛВ) все зробить правильно!!!!!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Я би трохи мав сумніву у всьому, що пов'язане з ОБСЕ та Донбасом. Ми всі пам'ятаємо команду сліпоглухонімих представників цієї організації ще по АТО.
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