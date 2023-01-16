Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: "Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади". ФОТОрепортаж

1 6894
Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідав постраждалу від війни Бородянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він опублікував фото у своєму Twitter.

"Руйнування жахливі. Російські атаки завдали величезного страждання українцям і цим діям нема виправдання. Мої думки з тими, чиє життя зараз серйозно ускладнене. Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади. Ми маємо працювати над тим, щоб забезпечити сталий мир", - заявив Буяр Османі.

Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 01
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 02
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 03
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 04
Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади 05

Про візит глави ОБСЄ до України та Києва стало відомо 16 січня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини