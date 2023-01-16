Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: "Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади". ФОТОрепортаж

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідав постраждалу від війни Бородянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він опублікував фото у своєму Twitter.

"Руйнування жахливі. Російські атаки завдали величезного страждання українцям і цим діям нема виправдання. Мої думки з тими, чиє життя зараз серйозно ускладнене. Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади. Ми маємо працювати над тим, щоб забезпечити сталий мир", - заявив Буяр Османі.











Про візит глави ОБСЄ до України та Києва стало відомо 16 січня.

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