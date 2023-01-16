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У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - "слуга народу" Дунда. ДОКУМЕНТ

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У Верховній раді зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій, зокрема ОПЗЖ.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олег Дунда, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую щодо збору підписів за позбавлення депутатів від заборонених партій, і в тому числі ОПЗЖ, мандатів - маємо 150 підписів!Особливо вдячний моїм колегам, що перебувають на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Сергій Рудик, дякую, твій підпис став 150. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін - вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників кремля бути не може", - зазначає нардеп.

Він також шкодує, що частина колег не готові проявити свою проукраїнську позицію на 11-у місяці війни і, навіть, страшний обстріл Дніпра не змінив їхню думку. 

"Збір підписів завершується, далі слово за спікером Русланом Стефанчуком. Ми не можемо і далі ігнорувати представників ОПЗЖ в парламенті і в радах усіх рівнів", - додає Дунда.

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У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 01
У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 02
У ВР зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, - слуга народу Дунда 03

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    почему только позбавлення мандатів ?

  • Amber
    Слуги народу не будуть голосувати за позбавлення мандатів ОПЗЖ ,
    бо вони їм потрібні для голосування - це по перше !

    По - друге , слуги вже готуються до наступних виборів іх нічого не цікавить , крім виборів !
  • Frol Fedoroff
    Цікаво лише хто відмовився підписати цього листа. Крім , звісно, самих зажоперів.
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