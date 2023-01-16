Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли школу у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Часовоярська школа №17 - чергова мішень російських окупантів. Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому, внаслідок цього було пошкоджено 6 будинків.

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