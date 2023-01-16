Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники обстріляли школу у місті Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Часовоярська школа №17 - чергова мішень російських окупантів. Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
За словами Кириленка, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому, внаслідок цього було пошкоджено 6 будинків.