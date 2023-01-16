ЗСУ отримають ще 80 терміналів "Старлінк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" купив для потреб ЗСУ 80 терміналів "Старлінк".

Вони допоможуть військовим координувати роботу розвідки та артилерії, а значить буде ще більше знищених ворогів – каже п’ятий Президент, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Порошенко наголошує: страшна трагедія в Дніпрі, де від російського ракетного удару загинули десятки людей, тільки посилює нашу лють і впевненість у перемозі над рашистами.

"Серце рветься, коли бачиш дітей, жінок та навіть тварин, які опинилися під завалами у Дніпрі. Це сталося через нелюдську брутальну атаку російських військ на мирне місто. Але це нас не налякає, це лише додає люті. Ми разом робимо все для того, щоб раз і назавжди знищити тих нелюдів, які запускали ракети по Дніпру. Допомога нашим ЗСУ — це запорука нашого успіху та нашої перемоги над окупантом", – зазначає Порошенко.

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"Це добре знайомі вам "Старлінки", саме вони йдуть одним із перших запитів від наших військових. Вони майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і "Посейдони" та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт", – сказав Порошенко.

"Старлінк" — це не просто гарний інтернет. Цей девайс забезпечує надійний зв’язок та координацію військ. Це ефективний засіб для ще кращого застосування нашої артилерії, ракет, дронів і розвідки, які нищать окупантів у промислових масштабах. Всією країною ми зараз б’ємо русню. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", – наголошує Петро Порошенко.





Загалом з 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).