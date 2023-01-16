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Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2. ФОТО

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Збройні Сили України отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2 словацького виробництв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2 01

"Це також остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство "КОНШТРУКТА-Дефенс", яке належить Міністерству оборони, зобов'язалася поставити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім виконання контракту на постачання 8 одиниць самохідних гаубиць Zuzana, "КОНШТРУКТА-Дефенс" виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Данією, Німеччиною та Норвегією.

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Топ коментарі

  • Mlrs Himers
    Гаубиця Zuzana і президент Zuzana, це приємний збіг і до успіху, Дякуємо Словаччині

  • Randall Flag da70119e
    О, оце я розумію. Жодних зайвих балачок. Сказали - і гармата вже тут.

    Це тобі не німці з їхніми нескінченими "дамо, але не знаємо коли"...
  • Senator 0eaca536
    В Словаччині організовано ремонт пошкоденної бронетехніки з України та логістику.. також є майстерні де робиться вдосконалення любої техніки з країн НАТО...
    Молитесь... зелекодломойские...,Чехія зробила теж саме...
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