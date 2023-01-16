Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою. ВІДЕО+ФОТО
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На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону під час огляду автомобіля виявили військовозобов’язаного чоловіка, який ховався під ковдрою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.
Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка" під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.
Зазначається, що тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування. Його 19-річній помічниці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Ст.332 КК передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.