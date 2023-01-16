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Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою. ВІДЕО+ФОТО

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На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону під час огляду автомобіля виявили військовозобов’язаного чоловіка, який ховався під ковдрою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою 01

Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка" під час огляду автомобіля "Фольксваген", яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.

Під час огляду автомобіля на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили військовозобов’язаного, який ховався під ковдрою 02

Зазначається, що тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування. Його 19-річній помічниці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Ст.332 КК передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • govtva
    В разведку его отправить,как самого незаметного и хитрого.
  • Артм Воронцов
    Незатейливое поколение тиктока .... просто прекрылся одеялом в надежде пересечь границу..... ....
  • Great Deal
    Присягу не давав, тому і не дизертир. А взагалі такого рідкого дебіла в армію брати не можна бо він сам загине та ще й інших занепастить. Бичок здоровий - відправити його рити окопи до кінця війни. Там мізки ні до чого.
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