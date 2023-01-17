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Рятувальна операція у Дніпрі не закінчиться, поки не знайдуть тіла всіх загиблих, - ОП. ФОТО

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За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі, у який у суботу, 14 січня, влучила російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, разом із Тимошенком на місці трагедії побував генеральний прокурор Андрій Костін.

Заступник керівника Офісу Президента подякував працівникам ДСНС, поліції та Нацгвардії, які вже в перші хвилини після трагедії почали діяти, рятуючи людей з-під завалів.

"Рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих. На зараз загиблих 40 осіб. Щодо травмованих, то є декілька тих, хто справді у важкому стані, серед них - одна дитина", - повідомив Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, нині головне завдання - це допомога всім, хто постраждав унаслідок цієї катастрофи.

"Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання - розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку", - зазначив він.

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Рятувальна операція у Дніпрі не закінчиться, поки не знайдуть тіла всіх загиблих, - ОП 01

Як наголосив Кирило Тимошенко, у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі "єдиного вікна". Жителі постраждалого будинку можуть в одному місці оформити всі документи й отримати допомогу.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Далі працюватимуть експерти та зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку. Вже сьогодні в під’їздах, що вціліли, було відновлено електропостачання. Дякуємо всім рятувальникам, волонтерам і містянам", - сказав заступник керівника Офісу Президента.

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Топ коментарі

  • Олександр Гаврилюк d3e739c2
    За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок. ТРЕШ. Я так розумію, що тимошенку доручення Зеленського недостатньо напевно, тому треба ще доручення від секретарки єрмака. І взагалі, а нахіба туди відправляти тимошенко? Він там чимось допоможе, чи просто треба Порше вигуляти?
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    люську обдристовича чому туди не послали ???
  • User Name 7101e41e
    Піар на крові. Ці віслюки досі не зрозуміли, що накоїли їх дії і бездіяльність. І засилля агентури русні в ОП. Та скрізь.
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