Ворог бив із артилерії по Біленьківській громаді Запорізької області. Снаряди влучили у приватну забудову, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби кількість обстрілів наших вільних земель зросла до 130. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлови будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.

"Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - йдеться у повідомленні.

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