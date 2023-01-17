До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку. ФОТО

Невідомі принесли до пам’ятника Лесі Українки в Москві квіти, іграшку та фото зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі.