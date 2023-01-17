До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку. ФОТО
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Невідомі принесли до пам’ятника Лесі Українки в Москві квіти, іграшку та фото зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі.
Світлину оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"В москві до пам'ятника Лесі Українки принесли фото зруйнованого будинку в Дніпрі, квіти та іграшку", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару російських окупантів по будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 осіб, зокрема діти.