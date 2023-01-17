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До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку. ФОТО

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Невідомі принесли до пам’ятника Лесі Українки в Москві квіти, іграшку та фото зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі.

Світлину оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"В москві до пам'ятника Лесі Українки принесли фото зруйнованого будинку в Дніпрі, квіти та іграшку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару російських окупантів по будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 осіб, зокрема діти.

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До пам’ятника Лесі Українки у Москві принесли світлину зруйнованого у Дніпрі будинку 01

Топ коментарі

  • A San
    Тільки треба додати,що після того як аРЕСТОВИЧ ******** ПРО НАШУ РАКЕТУ пво , ВОНИ ВВАЖАЮТЬ ,ЩО ЦЕ ЖЕРТВИ УКРАЇНСЬКОЇ АРГЕСІЇ ПРОТИ СВОГО НАРОДУ.
  • Andry Moon
    Арестович то теж "вони". Якби кацапи захопили Київ в лютому, то сидів би Альоша в тій же студії, разом з Мосійчук, і славив би русскій мір вже відкрито...
  • Senator 0eaca536
    Блогер Микола Рушниця вчера нашел видно прямого попадания ракеты в середину дома в Днепре...Обдристович Мудак...
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