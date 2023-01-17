Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники ввечері 16 січня завдали удару по житловим кварталам Очакова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"16 січня 2023 року близько 22.45 год війська держави-агресора вкотре з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли житлові квартали міста Очакова.
Внаслідок атаки окупантів загинув місцевий житель. Також зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.