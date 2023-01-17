Минулої доби росіяни вбили 9 цивільних, 10 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 9 цивільних, ще 10 осіб поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

За даними військових обласних адміністрацій у Дніпропетровській області - 5 загиблих, 4 поранених (виявлено після ракетного удару по м. Дніпро 14.01.2023), у Донецькій області - 2 загиблих, 1 поранений, у Миколаївській області - 1 загиблий, у Харківській області - 2 поранених, у Херсонській області - 1 загиблий, 3 поранених

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