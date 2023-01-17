Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівенську ОВА.
"Встановлено, що житель Рівного збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі й закликав РФ здійснити ракетний удар по місту. Рівнянин також передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону", - йдеться в повідомленні.
Отримані координати зловмисник надсилав ворогу через власний тг-канал, де також оприлюднював дописи на підтримку рашистських загарбників та виправдовував їхні злочини.
Зловмисник обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.