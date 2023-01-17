Мешканця Рівного судитимуть за допомогу ворогу, - ОВА. ФОТОрепортаж

У жовтні 2022 року контррозвідники СБУ затримали чоловіка, який передавав ворогу розвіддані та наводив російські ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівенську ОВА.

"Встановлено, що житель Рівного збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі й закликав РФ здійснити ракетний удар по місту. Рівнянин також передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Отримані координати зловмисник надсилав ворогу через власний тг-канал, де також оприлюднював дописи на підтримку рашистських загарбників та виправдовував їхні злочини.

Зловмисник обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’ятьох правоохоронців з Херсонщині підозрюють у співпраці з ворогом















