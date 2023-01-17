Позиції росіян на полігоні "Лепельський" у Білорусі. ФОТО ІЗ СУПУТНИКА

Журналісти опублікували свіжі супутникові знімки полігону 19-ї окремої механізованої бригади "Лепельський" (Вітебська обл.).

Знімки зроблені компанією Planet Labs 6 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Лепельський" - один з перших полігонів, на які почали надходити ешелони з російською технікою та військовослужбовцями. Вони з’явилися там 18 жовтня 2022 року. 12 січня на полігон прибула ще група російських військ. Паралельно триває постійна перевірка 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, яка дислокується в селі Заслонава поблизу полігону.

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На полігоні видно багато техніки, серед якої, мабуть, КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість техніки – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів, кожен намет приблизно 10 на 5 метрів.

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На північ від полігону розташована залізнична станція "Заслонова", від неї через військове містечко та ліс йде дорога прямо на полігон.

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На вокзалі можна побачити два ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. З тіні, яку відкидає ця техніка, можна припустити, що це переважно танки чи БМП, а також є вантажівки.

На супутниковому знімку видно, що частину техніки вивезли з гаражів на базі зберігання техніки. Для порівняння журналісти додали фото, зроблене в період з 13 по 18 грудня 2022 року. Вони побачили, що ці гаражі використовуються для зберігання бойових машин піхоти. Імовірно, саме вони зображені на картинці.

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