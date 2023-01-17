Минулої доби росіяни завдали 36 ударів по Донеччині, зруйновано та пошкоджено домівки, завод, школу та лікарню, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Протягом доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Комишівка, селах Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєверне.

Окупанти вели вогонь з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 4 житлових будинки, школа, лікарня, завод, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, гараж", - йдеться в повідомленні.

Три ракети рашисти спрямували по Краматорську та Лиману. Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську. Одна ракета поцілила в приватний будинок у Лимані. Інформації щодо жертв не надходило.

Найбільше ударів – двадцять один – витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з "Градів", артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Артилерією окупанти накрили Бахмут, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, вбили цивільну особу.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в селі Сєверне та травмованого в селі Ягідне", - повідомили в поліції.

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