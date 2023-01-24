Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА. ФОТО
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Ввечері 23 січня російські окупанти з РСЗВ завдали удару по житловому кварталу міста Часів Яр у Донецькій області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.