Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА. ФОТО

Ввечері 23 січня російські окупанти з РСЗВ завдали удару по житловому кварталу міста Часів Яр у Донецькій області.