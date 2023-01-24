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Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА. ФОТО

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Ввечері 23 січня російські окупанти з РСЗВ завдали удару по житловому кварталу міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА 01

"Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", - йдеться у повідомленні.

Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА 02
Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА 03
Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА 04

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Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.

Окупанти з РСЗВ обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА 05

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