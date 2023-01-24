Минулої доби росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині, - ОВА
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Минулої доби через ворожі обстріли загинули троє мирних жителів Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначає Кириленко.