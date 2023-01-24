Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, влучання у житлові будинки, здійнялися масштабні пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
"У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі", - йдеться у повідомленні.
У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
"На лінії зіткнення наші військові міцно тримають позиції та ведуть бої з ворогом. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу", - додає Синєгубов.