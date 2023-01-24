Хабар за посвідчення про непридатність до служби: викрито військового комісара та в.о. голови військово-лікарської комісії на Львівщині. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його водію та в.о. голови військово-лікарської комісії в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець організував схему одержання від військовозобов’язаного неправомірної вигоди за документи, які надають йому право безперешкодного виїзду за межі України.

Для цього він залучив свого водія та в.о. голови ВЛК Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водій отримав від чоловіка 3000 доларів США за подальшу видачу йому документів.

"В.о. голови ВЛК вигадала фіктивне захворювання та видала довідку комісії про тимчасову непридатність цього чоловіка до військової служби. В подальшому, на підставі цих документів начальник склав та підписав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де зазначив про тимчасову непридатність громадянина до військової служби за станом здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР.

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