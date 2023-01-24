Готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького: СБУ затримала ворожого агента. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині Служба безпеки викрила чергового ворожого агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

"За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту. У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента фсб. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

"У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення. Для збору інформації для фсб їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів. Отриманий "звіт" з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери", - додали в СБУ.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:



- GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

- телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником фсб.



Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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