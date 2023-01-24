Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську, Великоновосілківській громаді, обстріляли Авдіївку, Часів Яр та Соледарську громаду - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські військові продовжити обстріли населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поцілили у промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок — ніхто не постраждав. Ще одна ракета влучила в школу в Іверському Новодонецької громади.

На Волноваському напрямку росіяни завдали 5 ракетних ударів по Великоновосілківській громаді: 4 по Розливу й 1 по Багатирю. У Багатирі пошкоджено будинок. Крім його, зафіксовано обстріли Вугледара, Новоукраїнки та Богоявленки - без жертв", - йдеться в повідомленні.

23 січня гаряче було в Авдіївці: місто зазнало 5 артобстрілів та 6 обстрілів із Градів. 1 людина поранена у Кураховому. У Мар'їнській та Очеретинській громадах — періодичні обстріли, без постраждалих.

"На Горлівському напрямку напередодні ввечері 1 людина загинула і 2 поранено у Часовому Яру. Ще 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади — у селі школу. У Бахмуті пошкоджено будинок. На Лисичанському напрямку близько 20 прильотів у Лиманській громаді", - зазначили в ОВА.

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