Росіяни вкотре обстріляли Костянтинівку, поранено 4 особи, серед них двоє дітей, - Кириленко. ФОТОрепортаж
1 3390
Російські військові знову завдавали ударів по цивільних об’єктах Костянтинівки Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни обстріляли Костянтинівку — поранили 4 людини. Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу — стан здоров'я наразі задовільний", - йдеться в повідомленні.
Загарбники вдарили по багатоповерхівках. Точні наслідки ще належить встановити.
"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - зазначив Кириленко.