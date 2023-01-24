Росіяни вкотре обстріляли Костянтинівку, поранено 4 особи, серед них двоє дітей, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Російські військові знову завдавали ударів по цивільних об’єктах Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли Костянтинівку — поранили 4 людини. Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу — стан здоров'я наразі задовільний", - йдеться в повідомленні.

Загарбники вдарили по багатоповерхівках. Точні наслідки ще належить встановити.

"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - зазначив Кириленко.

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