Наслідки обстрілів російськими військовими Харківщини. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих обстрілів п’ять мешканців Харківщини зазнали поранень. Окупанти обстрілювали житлові будинки, складські приміщення, приватні домоволодіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"23 січня російські військові вкотре обстріляли м. Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки та складські приміщення.

24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Липці: отримали поранення чоловік та жінка.

У Вовчанську внаслідок ворожих артобстрілів пошкоджено низку приватних домоволодінь. Отримали поранення троє мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

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