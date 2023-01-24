Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання. ФОТОрепортаж
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У Білорусі військові однієї з механізованих бригад ЗС почали знімати військову техніку з тривалого зберігання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони Білорусі.
"У рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні.