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Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання. ФОТОрепортаж

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У Білорусі військові однієї з механізованих бригад ЗС почали знімати військову техніку з тривалого зберігання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони Білорусі.

"У рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні.

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Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання 01
Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання 02
Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання 03
Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання 04
Білоруські військові почали розконсервовувати техніку з тривалого зберігання 05

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Топ коментарі

  • Urs
    думают, что прапора вернут аккумуляторы и карбюраторы?
  • mrSmith
    Кацапан не допомогла їх техніка 2000-х років, не допоможе і техніка 70-80-х
  • mrSmith
    Просто кацапи втратили в Україні близько 5 тисяч вантажівок.
    Їм же треба якось логістику забезпечувати.
    Це гарний знак: ймовірно, власні запаси кацапів, або вичерпалися, або в такому стані, що іх дешевше утилізувати, ніж розконсервувати!
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