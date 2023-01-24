Внаслідок обстрілу Сумщини 23 січня загинула 19-річна дівчина, 3 особи дістали поранення, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російські загарбники 23 січня обстріляли село Кучерівка на Сумщині, внаслідок чого загинула дівчина. Ще три особи дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"23 січня 2023 року окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району. Під обстріл потрапили жителі села, які намагались добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази.

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