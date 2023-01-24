Президент Фінляндії Нііністе відвідав Бучу і Бородянку. ФОТОрепортаж

Під час візиту до України, перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським, Президент Фінляндії Саулі Нііністе відвідав зруйновані Росією Бородянку та Бучу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

У Бородянці гостей приймав мер Георгій Єрко. Зазначається, що сторона, що приймає, і гості відзначили схожість між війнами у Фінляндії та в Україні.

Нііністе обговорив реконструкцію та оглянув тимчасове житло, яке Фінляндія надала Україні. Він зазначив, що Фінляндія також колись одержала житло від Швеції.

"Це нагадує мені дитинство. Я жив на вулиці, де будинки називалися шведськими будинками, тому що Швеція передала їх Фінляндії після Другої світової війни", – розповів Нііністе.

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Захисники Бородянки подарували Нііністьо на згадку про війну картину на кришці російської збройового ящика. Вона зображує небесного покровителя Києва Архангела Михаїла. Також фінський президент отримав нагрудний знак 114-го батальйону сил територіальної оборони, який він прикріпив до бронежилета поряд із фінським прапором.

Нііністьо також дізнався про ознайомлення з історією бойових дій у Київській області, зокрема показали відео знищення російської колони на початку війни під Києвом. Нііністьо познайомився з батьком та сином, бійцями ЗСУ на позивний Дракон та Змій, які знищили три бойові машини піхоти та два танки, не маючи достатнього озброєння.

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У другій половині дня Нііністьо зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Президенти обговорили надану Фінляндією військову допомогу та політичну підтримку України. За словами Нііністьо, питання про передачу Україні танків Leopard все ще залишається відкритим.

Нііністьо також поклав вінок до меморіальної стіни полеглих у Києві. Крім того, він прочитав лекцію у київському університеті та зустрівся зі студентами.

Як відомо, на сьогодні Фінляндія вже надала Україні військову допомогу на суму 600 мільйонів євро.

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