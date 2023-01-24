Росіяни обстріляли пологовий, школу та поліклініку в Херсоні. ФОТОрепортаж
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У Херсоні російські війська обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонської ОВА.
"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення.Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники", - ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Також повідомили, що немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу.
Як зазначається, на місця ворожих ударів виїхали екстрені служби.