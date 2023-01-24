Верховний комісар ООН у справах біженців Гранді відвідав Харків. ФОТОрепортаж

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді побував на Північній Салтівці у Харкові – житловому масиві, який найбільше постраждав унаслідок російських обстрілів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми пройшлися дворами Північної Салтівки. Він був вражений тими масштабними руйнуваннями, які наніс нам російський агресор, руйнуванням дитячих садків, шкіл, інфраструктури і житлових багатоповерхових будинків. Я показав йому, які відновлювальні роботи ми зараз проводимо. Наші будівельні компанії працюють. У 2022 році нам вдалося відремонтувати 66 будинків, і зараз ми не припиняємо цю роботу", - розповів Терехов.

Міський голова Харкова зауважив, що знищені будинки, руйнування є в усіх дев’яти районах міста, однак на Північній Салтівці вони найжахливіші.

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Терехов зазначив, що наразі місто живе – на скільки це можливо у воєнних умовах. Надаються комунальні послуги, працює транспорт, магазини та аптеки.

"Бізнес потрошку відновлюється. Це не може не радувати", - сказав мер.

Як повідомлялося, у Харкові близько пів тисячі будинків не підлягають відновленню.

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