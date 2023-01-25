Ворог зранку вдарив по Куп’янську, горить приватний будинок та магазин, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо - без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.





Окрім того, як зазначає Синєгубов, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

"На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку", - йдеться у повідомленні.

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Близько 11:00 24 січня у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

"Наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат", - резюмує Синєгубов.