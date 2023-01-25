Міноборони розвалило службу внутрішнього аудиту, це заклало підвалини кризи "яєць у кілограмах", - Гільдія аудиторів. ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони України суперечливим аналізом оцінки якості розвалило службу внутрішнього аудиту, якість якої була відмічена у звіті НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України.

"Поки всі говорять про яйця в кілограмах, ми нагадуємо про те, як у Міністерстві оборони України розвалили службу внутрішнього аудиту, якість якої була відмічена у звіті НАТО. Це було зроблено влітку 2020 року на підставі суперечливого аналізу оцінки якості, який згідно письмових відповідей Міністерства оборони України на адвокатські запити адвоката Надії Павлової не проводився", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про історичний процес для внутрішнього аудиту в державному секторі (справу №640/16191/20 про оскарження Директив Міністерства оборони України, якими було розвалено реальну систему внутрішнього аудиту в Міноборони).

Як зазначають у Гільдії, у ході розгляду справи було здобуто від Відповідача письмовий доказ, що ніякого аналізу оцінки якості влітку 2020 року Міноборони не проводило. Суд першої інстанції оцінки такому доказу не надав. Просто відмовив у задоволенні позову.

"Рішення судді Добрянсокї Я.І., ОАСК, мотивовано ст. 8 ЗУ "Про органи виконавчої влади", пунктом 10 Положення 671. Мовляв, Міністр оборони України може видавати державному секретарю доручення, обов’язкові до виконання, які державний секретар може виконати, порушуючи інші закони та нормативно-правові акти. Суд обмежився переписуванням в текст рішення позиції Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

За даними аудиторів, суд першої інстанції залишив підстави позову поза увагою. Так само суд упустив низку доказів. Суддя першої інстанції заперечувала надання матеріалів справи на ознайомлення стороні позивача з правом вчинення фотокопій, мовляв, ці матеріали, які на 80% сформовані позивачем - державна таємниця. Суддя відмовила низці третіх осіб про залучення у справу, мовляв, скасування Директив і похідних документів, які слугували підставою звільнення таких осіб, не впливає на права таких осіб. Суддя не розглянула по суті клопотання про допит свідка - державного секретаря Міністерства оборони України, бо суддя відмовила у клопотання про розгляд справи у загальному позовному провадженні. Так і не розглянула клопотання про витребування документів про кваліфікацію полковника Бойка А., який де факто оцінював діяльність департаменту.

Також читайте: Закупівельні ціни різняться навіть у Міноборони і ДПСУ: у нардепів має бути більше запитань до Резнікова, - журналіст Ніколов

"Якщо уважно проаналізувати хронологію документів (оскаржуваних Директив), то можна побачити таке:

15.06.2020 року Відповідач приймає оскаржувану Директиву.

16.06.2020 року. Відповідач видає сумнівний документ доповідь Міністру оборони України (вих. 9259/3 від 16.06.2020 року)

16.06.2020 Відповідач видає другу оскаржувану Директиву.

Даний перебіг подій фіксує, що перше оскаржуване рішення про реорганізацію взагалі приймалося без будь-якого навіть сумнівного характеру документа-обґрунтування. Міноборони не надало до Суду жодного документа, який би обґрунтовував прийняття оскаржуваної Директиви від 15.06.2020 року", - йдеться у повідомленні.

Міноборони обґрунтовує ухвалення оскаржуваної Директиви від 15.06.2020 року, документом, який було видано 16.06.2020, наступного дня після ухвалення такої директиви, - доповідь Міністру оборони України (вих. 9259/3 від 16.06.2020 року). Це доволі сучасна та нестандартна практика - обґрунтовувати рішення органу держаної влади документами сумнівного характеру, які створені неповноважними особами наступного дня після ухвалення оскаржуваного рішення.

Суд першої інстанції позов відхилив. Рішення позивачу надіслав аж у листопаді 2022 року на електронну пошту, що Кодексом адміністративного судочинства (КАСУ) не передбачено.

Також читайте: Система закупівлі продуктів у Міноборони замкнена на кількох бенефіціарах, які не пускають конкурентів, - Бобровська

Зараз справа в суді апеляційної інстанції. Шостий апеляційний адміністративний суд має вирішити, чи відкривати провадження.

"Можна нескінченно писати про яйця в кілограмах, але ситуація зі знищенням робочого внутрішнього аудиту в Міноборони влітку 2020 року заклала підвалини для кризи "яєць у кілограмах". Проблема "золотих яєць у кілограмах "стартувала раніше - в момент, коли з Міноборони України вирішили видалити реальний внутрішній аудит - літо 2020 року", - резюмують у Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України.